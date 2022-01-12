Ректор РАНХиГС Мау: российская экономика адаптировалась к кризису лучше других

Москва, 12 января. Экономика России не так сильно отошла от целевых показателей по инфляции, заявил ректор РАНХиГС Владимир Мау в интервью ТАСС.

Вовлеченность РФ в глобальные рынки способствовала увеличению внешнего инфляционного давления, однако финансовая система способна справиться с кризисом.

«Инфляция, действительно, в два раза выросла. Но, если ссылаться на опыт США, то там она выросла в три раза по сравнению с целевой. Если при целевой 2% инфляции превышает 6% (США — Прим. ред.), а при целевой 4% вырастает до 8% (Россия — Прим. ред.), то с точки зрения адаптации экономики это разные истории», — отметил Мау.

Государства Евросоюза ранее столкнулись с рекордными для себя уровнями инфляции. Предыдущая подобная ситуация была зафиксирована около 30 лет назад.

Глава Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет высказывала мнение, что среднегодовая инфляция в нынешнем году упадет до 6%, а ключевая ставка летом достигнет уровня в 10,5%. На российские дела влияет не только «завозная» инфляция, но и внутренние факторы, включая отрицательную динамику производства и рост цен на продукты, цитирует ее INFOX.