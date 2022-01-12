Никас Сафронов рассказал о желании Куравлева уйти в монастырь

Москва, 12 января. Знаменитый художник Никас Сафронов рассказал о желании народного артиста РСФСР Леонида Куравлева, госпитализированного в больницу в Коммунарку. По его словам, мужчина хотел уйти в монастырь.

Сафронов — не первый человек, который говорит о закрытости знаменитого артиста. Драматург Аркадий Инин, с которым дружит Куравлев, сообщил, что актер закрылся для общения с людьми. Что стало причиной — неизвестно. При этом Сафронов убежден, что Куравлев всегда был закрытым человеком, пишет «Вечерняя Москва».

«Не в курсе его самочувствия, но я знаю, что он ушел в монастырь, говорил мне, что собирается в монастырь уйти», — добавил художник.

По его словам, сильное влияние на 85-летнего артиста оказала смерть супруги. Последний раз Сафронов общался с актером около года назад. В ту встречу мужчина был очень грустным и как раз рассказал о своем желании уйти в монастырь.

Леонид Куравлев находится в больнице в Коммунарке с воспалением легких. У артиста не подтвердили коронавирус, о чем рассказали сын кинозвезды Василий и директор Гильдии актеров Валерия Гущина.