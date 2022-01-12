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Никас Сафронов рассказал о желании Куравлева уйти в монастырь

  /   Обновлено: 12 января 2022 11:45
Общество
Никас Сафронов рассказал о желании Куравлева уйти в монастырь
wikipedia.org  /  Игорь Верещагин / CC BY-SA 4.0

Москва, 12 января. Знаменитый художник Никас Сафронов рассказал о желании народного артиста РСФСР Леонида Куравлева, госпитализированного в больницу в Коммунарку. По его словам, мужчина хотел уйти в монастырь.

Сафронов — не первый человек, который говорит о закрытости знаменитого артиста. Драматург Аркадий Инин, с которым дружит Куравлев, сообщил, что актер закрылся для общения с людьми. Что стало причиной — неизвестно. При этом Сафронов убежден, что Куравлев всегда был закрытым человеком, пишет «Вечерняя Москва».

«Не в курсе его самочувствия, но я знаю, что он ушел в монастырь, говорил мне, что собирается в монастырь уйти», — добавил художник.

По его словам, сильное влияние на 85-летнего артиста оказала смерть супруги. Последний раз Сафронов общался с актером около года назад. В ту встречу мужчина был очень грустным и как раз рассказал о своем желании уйти в монастырь.

Леонид Куравлев находится в больнице в Коммунарке с воспалением легких. У артиста не подтвердили коронавирус, о чем рассказали сын кинозвезды Василий и директор Гильдии актеров Валерия Гущина.

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Все новости / Общество / Никас Сафронов рассказал о желании Куравлева уйти в монастырь
сафронов монастырь куравлев
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