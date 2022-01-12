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ВС Израиля сокращают число учений из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом

Весь мир
ВС Израиля сокращают число учений из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом
wikimedia.org  /  The Israel Defense Forces / CC BY-SA 2.0

Тель-Авив, 12 января. Руководство ВС Израиля отменило все учения резервистов из-за роста количества зараженных коронавирусом.

Проводиться будет лишь ограниченное число маневров, если этого потребует оперативная обстановка. В мероприятиях под открытым небом будут принимать участие до 200 человек, а в командно-штабных тренировках (КШТ) ­— 50% персонала, который может вместить помещение, но в сумме не более 100 военнослужащих.

Для присутствия на КШТ будет необходим так называемый зеленый пропуск, подтверждающий наличие всех требуемых прививок и справок о состоянии здоровья. Те военные и гражданские служащие национальной армии (ЦАХАЛ), которые его не получили, обязаны сдать ПЦР-тесты, их результаты будут действительны в течение одной недели.

Из-за резкого роста числа заболевших израильские ВС закупили более миллиона тестов на антитела и распределили часть из них по военным клиникам на территории всей страны. Для сдерживания распространения коронавируса руководство армии ввело ряд других ограничений, например, на количество проводимых праздничных церемоний в следующем месяце и на число присутствующих гражданских. Последним также запрещается посещать воинские гарнизоны, за исключением тех случаев, когда визит необходим для проведения каких-либо критически важных работ или оказания услуг.

При этом значительная часть войск не будет содержаться на карантине на базах и сможет возвращаться домой после службы. Запрет на выход за пределы гарнизона наложен лишь в подразделениях быстрого реагирования. Те же солдаты или офицеры, которые контактировали с зараженным человеком, будут оставаться на самоизоляции по месту службы, а не дома. Таким образом командование рассчитывает снизить темпы распространения болезни. В то же время руководство ВС отдает себе отчет, что полностью новой волны заражений среди боевых подразделений избежать не удастся.

По последним данным, анализы более 6300 военнослужащих показали положительный тест на COVID-19, порядка 7 тысяч находятся на карантине или самоизоляции. На нескольких базах ЦАХАЛ были зафиксированы вспышки заболеваемости. Среди зараженных есть и ряд высокопоставленных командующих, в том числе глава медицинской службы армии бригадный генерал Илон Гласберг и начальник управления кадров генерал-майор Янив Ассур.

По словам представителей руководства ЦАХАЛ, они не удивлены такой ситуацией и заранее готовились к стремительному росту числа больных. Как сообщается, только за последние сутки было выявлено порядка тысячи новых случаев, а в ближайшие две недели ожидается пик пятой волны пандемии. В этой связи начальник штаба армии генерал-лейтенант Авив Кохави вместе с командованием тыла рассмотрели предложенные планы противодействия распространению COVID-19, в том числе и штамма «Омикрон».

Несмотря на ухудшающуюся ситуацию, руководство армии решило запросить у Минздрава Израиля разрешение на сокращение длительности карантина для солдат, которые контактировали с больными, до пяти дней. По словам командования, в большинстве случаев заболевание проходит бессимптомно, а те, кто ложится в больницу, переносят его достаточно легко. Если же не уменьшить сроки изоляции для потенциальных зараженных, заявили высокопоставленные офицеры, то в течение двух недель «не останется никого, кто бы защищал границу».

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