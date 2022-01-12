Обезглавленное тело пожилой женщины нашли в подмосковных Люберцах

Москва, 12 января. В одной из квартир в городе Люберцы Московской области было обнаружено обезглавленное тело 63-летней женщины. Судя по всему, убийство произошло давно.

Тревогу подняли сотрудники коммунальных служб, которые несколько недель не могли связаться с женщиной, сообщает издание «Вести Подмосковья». Кроме того, ее давно не видели соседи.

Дверь в квартиру не была заперта, но коммунальщики опасались заходить внутрь из-за постоянно лающей собаки. Тогда было решено обратиться в службу отлова животных, чтобы с их помощью войти в помещение и поговорить с пенсионеркой. Тогда и была сделана страшная находка.

Как сообщает «Вечерняя Москва», тело было найдено на кухне, а голова — в одной из комнат. Собаку же пришлось усыплять, так как она за недели, проведенные в квартире с трупом, совершенно одичала. Теперь полиция разбирается в произошедшем и пытается установить все обстоятельства преступления.

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