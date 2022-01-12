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События в Казахстане подвели черту под цветными революциями в союзных России странах

Общество
События в Казахстане подвели черту под цветными революциями в союзных России странах
Федеральное агентство новостей  / 

Киевские эксперты внимательно отслеживают события, которые происходят сегодня в Казахстане. Кроме того, некоторые украинские специалисты нетипично отреагировали на стремительные действия ОДКБ в Республике Казахстан.

Массовые протесты начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей Жанаозена и Актау стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками, есть жертвы с обеих сторон.

В итоге президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ за поддержкой в связи с вспыхнувшими в стране беспорядками. Союзники направили в Казахстан миротворцев. В их задачу входит охрана государственных, военных и социально значимых объектов. Однако глава государства сегодня заявил, что вывод сил ОДКБ из Казахстана начнется уже через два дня, поскольку они выполнили поставленную перед ними задачу. По его словам, процесс займет не более десяти дней.

В свою очередь украинцы нетипично отреагировали на стремительные действия ОДКБ в Казахстане. Например, политический эксперт и блогер из Украины Елена Маркосян заявила о том, что последние события в Казахстане позволили властям «прошерстить» всю территорию страны на предмет присутствия заезжих и собственных радикально настроенных граждан, изъять оружие, разобраться с «бродячими активистами», изменить экономическую и социальную политику.

Но самое главное, считает Елена Маркосян, — события в Казахстане показали, что сценарий цветных революций больше не пройдет в тех странах, которые входят в ОДКБ. Украинский эксперт уверена, что это большая заслуга Российской Федерации.

«Но главное — события в Казахстане подвели черту под цветными революциями во всех странах, дружественных РФ. А это немало! Так что спасибо Казахстану и странам ОДКБ. Они большое дело сделали», — написала Елена Маркосян на своей странице в социальной сети Facebook.

Сотрудники Пограничной службы КНБ Казахстана задержали 366 человек по подозрению в участии в беспорядках. Об этом сообщил КНБ республики.

 

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казахстан одкб маркосян
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