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Зимний туристический маршрут к озеру Эбейты открылся в Омской области
Общество
Зимний туристический маршрут к озеру Эбейты открылся в Омской области
pixabay.com  / 

Омск, 12 января. В комитете культуры Полтавского района Омской области прокомментировали открытие нового туристического маршрута «Зима. Эбейты. Баурсаки».

Как пояснили в ведомстве, раньше популярное горько-соленое озеро, располагающееся в границах Полтавского, Исилькульского и Москаленского районов, было доступно только в летний сезон. Между тем увидеть зимнее озеро Эбейты — мечта искушенного туриста, сообщает «Омск-Информ».

Отмечается, что для команды проекта «Эбейты — Жемчужина степей» новый год начался с открытия зимнего туристического маршрута к знаменитому озеру, организатором тура стала администрация Полтавского района. Маршрут «Зима. Эбейты. Баурсаки» включает в себя мастер-классы, лыжную прогулку на озеро в сопровождении профессионального инструктора, катание на тюркской конной повозке и обед в семье кочевых народов Сибири.

Ранее ФАН сообщал о подписании премьер-министром России Михаилом Мишустиным госпрограммы «Развитие туризма». Реализация всех мероприятий в рамках нее рассчитана до 2030 года.

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туризм озеро зима эбейты
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