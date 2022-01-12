Зимний туристический маршрут к озеру Эбейты открылся в Омской области

Омск, 12 января. В комитете культуры Полтавского района Омской области прокомментировали открытие нового туристического маршрута «Зима. Эбейты. Баурсаки».

Как пояснили в ведомстве, раньше популярное горько-соленое озеро, располагающееся в границах Полтавского, Исилькульского и Москаленского районов, было доступно только в летний сезон. Между тем увидеть зимнее озеро Эбейты — мечта искушенного туриста, сообщает «Омск-Информ».

Отмечается, что для команды проекта «Эбейты — Жемчужина степей» новый год начался с открытия зимнего туристического маршрута к знаменитому озеру, организатором тура стала администрация Полтавского района. Маршрут «Зима. Эбейты. Баурсаки» включает в себя мастер-классы, лыжную прогулку на озеро в сопровождении профессионального инструктора, катание на тюркской конной повозке и обед в семье кочевых народов Сибири.

Ранее ФАН сообщал о подписании премьер-министром России Михаилом Мишустиным госпрограммы «Развитие туризма». Реализация всех мероприятий в рамках нее рассчитана до 2030 года.