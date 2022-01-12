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Более десяти тысяч военнослужащих ЮВО приступили к занятиям по боевой подготовке

Армия
Более десяти тысяч военнослужащих ЮВО приступили к занятиям по боевой подготовке
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны России

Москва, 12 января. Военнослужащие из мотострелковых, танковых взводах и артиллерийских батарей приступили к выполнению задач в рамках учений более чем на 20 общевойсковых полигонах. Об этом рассказали в пресс-службе ЮВО.

Свыше десяти тысяч бойцов в составе батальонных тактических групп мотострелковых соединений ЮВО, а также подразделений береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии начали осваивать новые варианты тактических действий на полигонах. Они выполнят различные задачи в рамках военных маневров, в том числе взаимодействие в условиях боя.

«Также к занятиям по боевой подготовке приступили подразделения военных баз ЮВО на штатных полигонах в Абхазии, Армении и Южной Осетии», — уточняется в сообщении.

До этого десять тысяч военнослужащих ЮВО вернулись в пункты постоянной дислокации после тренировок в полевых условиях, передает «Царьград».

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что ВС РФ не откажется от проведения оперативно-тактических маневров на своей территории.

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