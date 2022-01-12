Китай пригрозил Японии военной силой на прошедших переговорах

Пока весь мир с замиранием сердца следил в конце 2021 года за подготовкой к переговорам в Женеве, где сегодня обсуждаются предложенные Россией к рассмотрению Вашингтоном и Брюсселем гарантии безопасности, в Азиатско-Тихоокеанском регионе произошли схожие процессы: военные министры Китая и Японии обменялись мнениями относительно ряда спорных вопросов, остро стоящих на повестке дня.

Переговоры между членом Госсовета, министром обороны Китайской Народной Республики Вэй Фэнхэ и главой японского оборонного ведомства Нобуо Киси прошли в конце декабря в формате видеоконференции. Как пишет китайская пресса, в разговоре со своим японским коллегой Вэй заявил, что Китай и Япония являются важными соседями и партнерами по сотрудничеству, имеют длительную историю дружественных жестов, особенно после нормализации дипломатических отношений полувековой давности.

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Обменявшись восточными любезностями, они отметили необходимость следовать по пути укрепления стратегического доверия, своевременного разрешения разногласий и в конечном итоге — достижения взаимовыгодного сотрудничества.

Сторонам было, что обсудить. Исторически так сложилось, что японцы всегда рассматривали своих соседей фактически «людьми второго сорта», о чем свидетельствует многовековая история их взаимоотношений, но сейчас, с ростом военного и экономического могущества Китая, Японии приходится пересматривать свои укоренившиеся взгляды. Особенно, если учитывать то, каких размахов достигли военно-морские силы КНР, у которых появились боеспособные авианосцы, универсальные десантные корабли, ракетные эсминцы и фрегаты, а также мощнейшая морская ракетоносная авиация и корпус морской пехоты.

Спорные острова

Предметом длительных дипломатических сражений стали острова Сенкаку (японское название) или Дяоюйдао (китайское название), в прилегающем шельфе которых разведаны значительные запасы углеводородов. Обострение противостояния произошло после того, как в 2005 году правительство Японии заявило о готовности разрешить национальным фирмам добывать газ на шельфе архипелага, а внешнеполитическое ведомство Китая назвало это провокацией, так как Пекин считал острова своими на основании исторического права. После срыва переговоров Китай заявил, что имеет суверенное право добывать там газ и это решение не может быть предметом спора с Японией. В ответ японские пограничники стали задерживать китайские рыболовные суда, осуществляющие промысел в прибрежной акватории.

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В 2011 году китайская добывающая компания CNOOC приступила к освоению месторождения Чуньсяо (Сиракаба), которое расположено с китайской стороны линии, разделяющей экономические зоны двух стран. Однако, как полагают специалисты, китайская компания получила доступ к общему газовому резервуару Восточно-Китайского моря — из-за чего, собственно, и разгорается конфликт. На высказывания японской стороны МИД КНР ответил, что архипелаг Дяоюйдао и прилегающие к нему острова являются китайской территорией, следовательно, любые действия Японии вблизи архипелага незаконны. Это утверждение со временем оформилось в официальную позицию.

Дяоюйдао наш

Обсуждая с японским военным министром насущные вопросы двусторонних отношений, китайский коллега твердо заявил, что Китай при любых раскладах «будет непреклонно защищать свой территориальный суверенитет, морские права и интересы». То есть дал понять, что ВМС НОАК всей своей мощью будут обращены на защиту островов (и газового месторождения), и Японии следует отказаться от дальнейших притязаний на архипелаг и связанные с ним углеводородные ресурсы.

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При этом Вэй Фэнхэ призвал учитывать общую обстановку (по-видимому, реальный расклад сил) и прилагать совместные усилия по поддержанию стабильности в Восточно-Китайском море. Для этого военный министр КНР предложил своему японскому коллеге создать механизмы предупреждения военных конфликтов через установление механизмов оперативной связи, которая могла бы обеспечить стороны возможностью предотвращать конфликтные ситуации в случае встречи военных кораблей или самолетов.

Нечто подобное ранее существовало между Россией и НАТО, но было уничтожено решением Вашингтона. К чему это привело — видно по сегодняшней Женеве, где американцы и европейцы фактически теперь вынуждены давать ответы Москве «почему так вышло».

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В общем, можно говорить, что диалог между главами военных ведомств Китая и Японии обозначил общемировую тенденцию, направленную на слом существующего «миропорядка». Япония, по большому счету являющаяся «передатчиком» воли Вашингтона, получила четкие разъяснения китайской позиции относительно спорной территории, богатой ресурсами, и нет никаких сомнений, что, это мнение не будет доведено до США.

В сущности, Пекин предлагает Токио совершенно понятную конструкцию, в основе которой лежит безопасность Азиатско-Тихоокеанского региона. Только сможет ли Япония пойти на уступки, не попробовав привычный ей силовой вариант разрешения конфликта? Тем более, что тень США находится где-то рядом.