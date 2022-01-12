Официальная зарплата Зеленского за 2021 год составила 12,2 тысячи долларов

Киев, 12 января. Оплата труда Владимира Зеленского в качестве президента Украины за 2021 год составила 12,2 тысячи долларов. Такую информацию передало Государственное управление делами Украины.

Также в Киеве добавили, что с заработанных денег Зеленский уплатил 2,4 тысячи долларов в качестве налогов. Никаких надбавок и премий глава государства за 2021 год не получал, подчеркнули в ведомстве.

«Заработная плата в 2021 году составила 336 тысяч гривен, с которой уплачены налоги и сборы в сумме 65 520 гривен ($2,4 тыс.)», — отметили в управлении.

Полную информацию о доходах за 2021 год Зеленский будет обязан опубликовать до 1 апреля 2022-го. В прошлом году глава государства при официальной зарплате в 12 тысяч долларов задекларировал гораздо большую сумму.