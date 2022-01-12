Стоимость жилья на первичном рынке России может вырасти на 5–15% в 2022 году

Москва, 12 января. Рост стоимости недвижимости в 2021 году был беспрецедентным. В Москве квартиры подорожали на 26–30%. При этом был зафиксирован ажиотажный спрос — в общей сложности заключено более 128 тысяч сделок на покупку жилья в новостройках, сообщает Forbes.

После повышения Центробанком ключевой ставки кредитные организации стали повышать ставки по ипотеке. В банке ВТБ, например, она увеличилась до 10,3%. Эксперты не ожидают снижения стоимости жилья в ближайшее время. Так, руководитель «Циан. Аналитики» Алексей Попов уверен, что цена на квартиры может вырасти до 15%. По мнению начальника департамента консалтинга и аналитики «НДВ–Супермаркет Недвижимость» Сергея Коврова, подорожание квартир произойдет в пределах 5–10%.

Повышенного спроса на жилье больше не будет. Он либо сохранится на уровне второй половины 2021 года, либо вернется к показателям 2019 года. Стоимость объектов на вторичном рынке может уменьшиться из-за ухода инвесторов с рынка и отсутствия накоплений у населения. Повышение ставок по ипотеке повлечет за собой уменьшение количества сделок на 20%.

Стоимость аренды жилья в 2021 году в России в среднем выросла на 21%, а в Москве — на 34%. Эксперты считают, что стоимость аренды квартир в 2022 году в стране увеличится на 5–15%.

Тем временем стоимость квартир премиум-класса в Москве подорожала на 2–10 млн рублей, но их площадь уменьшилась на 2-5 квадратных метров.

Лишь в шести городах с населением более 300 тысяч человек стоимость средней квартиры дешевле 3 млн рублей. Год назад таких городов было 19, пишет телеканал «Сакнт-Петербург».