Второй сезон «Ведьмака» занял восьмое место в рейтинге самых популярных сериалов Netflix

Лос-Анджелес, 12 января. Продолжение «Ведьмака» попало в рейтинг наиболее популярных сериалов стриминговой платформы Netflix. Второй сезон шоу о Геральте из Ривии оказался на восьмой строчке топа.

Рейтинг составляли из англоязычных проектов платформы. По данным Netflix, второй сезон «Ведьмака» набрал свыше 462 миллионов часов просмотров. Первый сезон находится в топ-10 на третьем месте с результатом более 541 миллиона часов.

На вершине списка оказался первый сезон «Бриджертонов», которому зрители принесли свыше 625 миллионов часов. Вторым стал третий сезон «Очень странных дел», набравший более 582 миллионов часов просмотров. Кроме того, в топ-5 вошли второй и первый сезоны проекта «13 причин почему».

Премьера второго сезона «Ведьмака» состоялась на Netflix в середине декабря. Ожидается, что создатели сериала приступят к съемкам продолжения весной.