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ОБСЕ призвала Армению и Азербайджан урегулировать ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Политика
ОБСЕ призвала Армению и Азербайджан урегулировать ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
Федеральное агентство новостей  /  Петр Краснов

Ереван, 12 января. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе внимательно следит за ситуацией вокруг Нагорного Карабаха. Об этом армянским СМИ сообщил пресс-секретарь председателя ОБСЕ Бартош Кемпински.

В беседе с журналистами представитель объединения отметил, что ОБСЕ призывает Армению и Азербайджан урегулировать ситуацию в регионе. Кроме того, Польша намерена работать с партнерами для обеспечения стабильности на территории. Республика является действующим председателем ОБСЕ.

«Мы внимательно следим за ситуацией на Южном Кавказе. Мы призываем Азербайджан и Армению воздержаться от применения силы и приступить к содержательному диалогу для решения спора вокруг Нагорного Карабаха. Польша, как действующий председатель ОБСЕ, намерена работать с партнерами, чтобы обновить и укрепить наши усилия по обеспечению мира и устойчивого развития в регионе», — говорится в комментарии Кемпински.

Ранее стали известны подробности переговоров по Карабаху в 2016 году. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что республика тогда получила катастрофическое предложение.

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