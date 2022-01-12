Сатановский: НАТО пожалеет в случае отказа от предложенных Россией гарантий безопасности

Москва, 12 января. Отказ от выполнения предложенных Россией условий по безопасности, в том числе по нерасширению на восток, заставит НАТО пожалеть, считает политолог Евгений Сатановский.

По его словам, если Североатлантический альянс не станет сотрудничать с Россией и принимать ее условия, то она заставит его заплатить высокую цену, предприняв жесткие односторонние военные меры. Пока что руководство военно-политического блока, судя по всему, не стремится идти на контакт с РФ и сжиматься до границ 1997 года. Альянс во главе с Соединенными Штатами «заговаривает зубы» России, а также создает новые угрозы вблизи ее границ, убежден политолог.

«Именно поэтому сказано, что бесконечно ждать мы не будем. Например, просто перестанут работать системы, размещенные на объектах Североатлантического альянса. Такого не может быть при нынешнем техническом оснащении Российской Федерации? Запросто может!» — пояснил он в эфире «Вести FM».

Попытка НАТО оказать прямое военное давление на Россию приведет к еще более печальным последствиям, считает Сатановский. Так, если США или другие страны Альянса попробуют «засыпать крылатыми ракетами» РФ с Черного моря, то их ждет сокрушительный провал. Западные корабли будут выведены из строя еще на стадии захода в акваторию, заключил он.

Недавно норвежский генерал-лейтенант Роберт Моод предложил пригласить Россию в состав НАТО, чтобы снизить напряженность на международной арене, передает «Царьград».

Ранее постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что военно-политический блок не будет выполнять требования РФ и возвращаться к границам 1997 года.