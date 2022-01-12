Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 января 12:12
12:10
Экономика
Президент заявил о недостаточности индексации пенсий
12:02
Политика
Путин провел переговоры с премьером Армении Пашиняном по ситуации в Казахстане
12:01
Происшествия
Экс-кандидата в Госдуму лишили прав за пьяную езду в Нижнем Тагиле
12:00
Общество
Голикова заявила, что Москва первой в России примет удар омикрон-штамма COVID-19
12:00
Общество
Форменное издевательство: петербуржцы массово жалуются на обледенелые тротуары
11:58
Общество
Астрологи назвали Рака самым опасным знаком зодиака
11:58
Общество
Госпитализированный Куравлев перенес экстренную операцию
11:56
Общество
Путин поручил Правительству России наращивать темпы вакцинации от COVID-19
11:55
Общество
Голикова сообщила о снижении смертности в России на 16,4%
11:54
Общество
Блогер показал, насколько быстро наполняется Белогорское водохранилище Крыма
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Сатановский: НАТО пожалеет в случае отказа от предложенных Россией гарантий безопасности

Армия
Сатановский: НАТО пожалеет в случае отказа от предложенных Россией гарантий безопасности
instagram.com  /  @evgeniisatanovskii

Москва, 12 января. Отказ от выполнения предложенных Россией условий по безопасности, в том числе по нерасширению на восток, заставит НАТО пожалеть, считает политолог Евгений Сатановский.

По его словам, если Североатлантический альянс не станет сотрудничать с Россией и принимать ее условия, то она заставит его заплатить высокую цену, предприняв жесткие односторонние военные меры. Пока что руководство военно-политического блока, судя по всему, не стремится идти на контакт с РФ и сжиматься до границ 1997 года. Альянс во главе с Соединенными Штатами «заговаривает зубы» России, а также создает новые угрозы вблизи ее границ, убежден политолог.

«Именно поэтому сказано, что бесконечно ждать мы не будем. Например, просто перестанут работать системы, размещенные на объектах Североатлантического альянса. Такого не может быть при нынешнем техническом оснащении Российской Федерации? Запросто может!» — пояснил он в эфире «Вести FM».

Попытка НАТО оказать прямое военное давление на Россию приведет к еще более печальным последствиям, считает Сатановский. Так, если США или другие страны Альянса попробуют «засыпать крылатыми ракетами» РФ с Черного моря, то их ждет сокрушительный провал. Западные корабли будут выведены из строя еще на стадии захода в акваторию, заключил он.

Недавно норвежский генерал-лейтенант Роберт Моод предложил пригласить Россию в состав НАТО, чтобы снизить напряженность на международной арене, передает «Царьград».

Ранее постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что военно-политический блок не будет выполнять требования РФ и возвращаться к границам 1997 года.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Сатановский: НАТО пожалеет в случае отказа от предложенных Россией гарантий безопасности
россия сша нато гарантии безопасности
Комментировать