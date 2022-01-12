Президент Казахстана Токаев прибыл в недавно атакованную террористами Алма-Ату

Алма-Ата, 12 января. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Алма-Ату. Об этом проинформировали местные журналисты.

Видеозапись с президентским кортежем появилась в Сети. В небе над городом также заметили военный вертолет.

По информации местных СМИ, Токаев решил посетить Алма-Ату, которую несколько дней назад атаковали террористы.

Жители Казахстана устроили протесты в начале 2022 года. Люди выступили против повышения цен на газ. После этого мирные демонстрации переросли в беспорядки и столкновения с полицией.

Токаев ранее сообщил, что беспорядки в Казахстане подогревали специально обученные провокаторы. По его словам, террористы в конечном итоге хотели захватить власть.