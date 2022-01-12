Полиция озвучила основную версию, почему кировчанин убил пятилетнего сына

Киров, 12 января. Резонансное преступление в Кировской области, когда отец зарезал сына, могло стать следствием влияния психопатических факторов.

Эксперты полагают, что 31-летний житель поселка Зенгино Кировской области мог убить малолетнего сына из-за подозрения, что ребенок на самом деле не от него. Кировчанин шесть раз ударил пятилетнего мальчика ножом, когда его мать уехала в больницу вместе со старшим сыном. Затем убийца покончил с собой, сообщает Life.

Мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Еще подростком он проходил потерпевшим по делу об изнасиловании. Можно предположить, что это наложило роковой отпечаток на его неустойчивую психику. Как утверждают родственники, раньше он неоднократно признавался, что хочет свести счеты с жизнью.

Ранее ФАН сообщал об обстоятельствах этого страшного преступления, о котором правоохранителям сообщили соседи кировчанина. Прибывшие на вызов полицейские не обнаружили на теле покончившего с собой 31-летнего убийцы ребенка признаков насильственной смерти.