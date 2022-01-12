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Байден назвал беспорядки в Капитолии США попыткой «банды Трампа» совершить госпереворот

Политика
Байден назвал беспорядки в Капитолии США попыткой «банды Трампа» совершить госпереворот
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 12 января. Беспорядки в Капитолии США, которые произошли в начале 2021 года, были попыткой государственного переворота. С таким заявлением выступил американский президент Джо Байден в Атланте.

По его словам, бывший глава Белого дома Дональд Трамп при помощи беспорядков пытался заполучить то, что он потерял во время президентских выборов.

«Жестокая банда, которую поддерживал и воодушевлял побежденный бывший президент, 6 января 2021 года стремилась с помощью насилия заполучить то, что он (Трамп. — Прим. ФАН) потерял в ходе голосования на выборах», — сказал Байден.

Американский лидер подчеркнул, что в 2021 году была предпринята попытка навязать волю банды и отвергнуть справедливые выборы президента.

До этого Байден заявил, что «больное эго» Трампа значит для бывшего лидера больше, чем вся демократия США, передает Радио Sputnik.

Сторонник Трампа Джим Джордан ранее обвинил «комитет 6 января» в охоте на ведьм. По его словам, американский народ устал от безостановочных расследований демократов.

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сша трамп байден капитолий
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