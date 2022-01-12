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Минэкономразвития подготовило пакет мер повышения гибкости строительных госконтрактов

Экономика
Минэкономразвития подготовило пакет мер повышения гибкости строительных госконтрактов
pixabay.com  /  Convegni_Ancisa

Москва, 12 января. Минэкономразвития РФ окажет поддержку инфраструктурному строительству в условиях роста цен на стройматериалы, сообщает «Коммерсантъ».

Ведомство предлагает ввести минимум сметной прибыльности строительных контрактов, а также внедрить механизм корректировки стоимости контракта в зависимости от роста цен на стройматериалы.

Кроме того, министерство планирует ускорить процедуру доведения до строителей бюджетных средств при корректировке цен договоров из резервного фонда правительства. Расходы на издержки Минэкономразвития предлагает предусмотреть в рамках федеральной адресной инвестпрограммы.

Предполагается также стимулировать «сквозные» проекты в сфере производства стройматериалов, чтобы с ростом их выпуска замедлить удорожание ресурсов и нивелировать издержки подрядчиков.

Кабмин готов удвоить траты на строительство инфраструктуры в Крыму. Вице-премьер Марат Хуснуллин предложил расширить государственную поддержку сектора чтобы активно застраивать территории на полуострове.

Президент Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Игорь Горский констатировал, что цены сейчас растут по всей стране из-за катастрофического подорожания стройматериалов. Для города на Неве также характерно отсутствие земельных пятен, цитирует его INFOX.

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минэкономразвития строительство госконтракты
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