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Аналитик NI Эпископос заявил об отставании США от гиперзвуковых разработок России

  /   Обновлено: 12 января 2022 11:05
Армия
Аналитик NI Эпископос заявил об отставании США от гиперзвуковых разработок России
wikipedia.org  /  U.S. Navy / Public Domain

, 12 января. США проиграли России в области разработки гиперзвуковых технологий. Пока ВМФ РФ готовится принять на вооружение «Циркон», американцы получат аналоги ракет не раньше 2023 года, резюмировали в The National Interest.

Российский лидер Владимир Путин «отмахнулся» от испытаний китайского гиперзвукового блока, но внезапно обратил внимание на аналогичные разработки у США. По словам обозревателя издания The National Interest Майка Эпископоса, это знаковое событие, когда президент РФ выделяет американские достижения в сфере вооружений. В то же время Путин напомнил, что в 2022 году у России появится противокорабельная ракета «Циркон» с подлетным временем всего в пять минут до «тех, кто отдает приказы». Разработка подобных вооружений была запущена в РФ из-за растущих угроз на восточном фланге НАТО.

При этом Эпископос отметил, что оценка Путиным достижений американской военной промышленности отличается от докладов Пентагона. В США, напротив, сетуют на отставание в гиперзвуковой гонке от Китая и России.

«Мы не так продвинуты, как китайцы или русские», — грустно резюмировал замкомандующего Космическими силами США генерал Дэвид Томпсон на Галифаксском форуме по международной безопасности.

О российских гиперзвуковых разработках с тревогой говорят не только в США. Французские военные эксперты тоже разделяют опасения американских коллег. Читатели таблоида Le Figaro заявили о впечатляющем арсенале Москвы, который может «убавить пыл» ее оппонентов, сообщает «Царьград».

Израильский военный аналитик Яков Кедми заявил, что с «Цирконом» России будет под силу прекратить существование НАТО бескровно и всего за 15 минут.

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сша нато гиперзвуковые ракеты
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