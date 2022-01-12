Новая возлюбленная Канье Уэста оказалась поклонницей шоу «Семейство Кардашьян»

Лос-Анджелес, 12 января. Новая девушка рэпера Канье Уэста, актриса Джулия Фокс оказалась преданной поклонницей шоу, звездой которого стала бывшая жена музыканта Ким Кардашьян. Она призналась, что смотрела «Семейство Кардашьян» с первого выпуска.

Фокс рассказала о своей любви к этому проекту в эфире подкаста, который она ведет вместе с Ники Такеш. Новая возлюбленная Уэста выразила сожаление, что реалити-шоу закрылось в июне прошлого года. Как отметила актриса, она будет очень скучать по «Семейству Кардашьян».

«Я смотрю реалити с тех пор, как вышел первый эпизод», — подчеркнула избранница бывшего мужа Ким Кардашьян.

Джулия Фокс назвала себя преданной фанаткой проекта. По словам девушки рэпера, при просмотре реалити-шоу о знаменитом семействе ты чувствуешь, будто лично знаешь героев на экране. Например, зритель радуется за носителей фамилии Кардашьян, когда у них происходит что-то хорошее, пояснила актриса.

Global Look Press / face to face

Напомним, слухи о романе Уэста и Фокс появились в начале года после того, как их стали замечать вместе в общественных местах. Так, актрису и рэпера сфотографировали во время ужина в ресторане. Впоследствии артистка подтвердила, что их действительно связывают любовные отношения.

Несмотря на новый роман, Уэст будто не оставляет мыслей о бывшей жене. Ким Кардашьян жаловалась, что рэпер ее преследует.