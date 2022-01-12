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Курс тенге снизился в ходе первых торгов на вновь открывшейся бирже KASE

  /   Обновлено: 12 января 2022 10:59
Экономика
Курс тенге снизился в ходе первых торгов на вновь открывшейся бирже KASE
wikipedia.org

Алма-Ата, 12 января. Торги на Казахстанской фондовой бирже (KASE) возобновились впервые с начала массовых беспорядков. Национальная валюта отреагировала снижением курса, передает агентство «Прайм».

Биржа остановила торги 5 января. Тогда курс составлял 431,82 тенге за доллар. После стабилизации ситуации в стране торговая площадка вновь начала функционировать. Сегодня на ней заключили первые сделки.

В первые минуты торгов курс колебался от 433,56 до 433,63 тенге за доллар. Таким образом, местная валюта прошла коррекцию, но сохранила относительную стабильность по отношению к американской. Правительство обещает, что населению уже в скором времени будут доступны обменные валютные операции в финансовых учреждениях.

Национальный банк Казахстана ранее пообещал поддерживать оптимальный уровень ликвидности в ближайшие три месяца и подтвердил готов на валютные интервенции для функционирования KASE.

Минэнерго Казахстана отмечало, что добыча нефти и газа в период волнений не останавливалась. Незначительные проблемы наблюдались только у компании «Тенгизшевройл», часть работников которой выразила солидарность протестующим, пишет INFOX.

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Казахстан тенге биржевые торги экономика казахстана KASE турс тенге
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