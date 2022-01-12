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Высший сорт в дефиците: падение мировых цен на зерно не затронет экспорт российской пшеницы
Экономика
Высший сорт в дефиците: падение мировых цен на зерно не затронет экспорт российской пшеницы
pixabay.com  / 

Мировые цены на пшеницу в сравнении с осенними показателями упали на 43 доллара за тонну. Связано это с хорошим урожаем зерна в Южном полушарии, который компенсировал неудачный год в Северном. Однако эта ситуация никак не повлияет на экспорт российского зерна, поскольку наша страна поставляет на мировой рынок продукцию высшего сорта, которая в дефиците всегда. Об этом в беседе с ФАН рассказал владелец бренда MukaMuka Дмитрий Кочетков.

По мнению эксперта, падение цен на зерно в целом — скорее случайность, нежели тенденция.

«Цены на зерно растут с начала пандемии, и временное снижение можно объяснить сезонностью. В странах-экспортерах зерна Южного полушария планеты собран рекордный урожай. Это крупнейшие поставщики: Аргентина, Австралия. На фоне этих сообщений просели котировки. Тем не менее оценивать падение цен в категории «пшеница» без разбивки по сортам — неправильно, картина получится неточной. Поясню: за прошедший год цены на мягкие сорта пшеницы выросли на 6–8%, на твердые — на 30%. То есть разница серьезная», — объяснил Кочетков. 

Как рассказал собеседник ФАН, в мире практически всегда наблюдается недостаток зерна и муки высшего сорта. Из-за этого богатые страны (вроде Саудовской Аравии) снижают требования. Такая продукция может подорожать на 3–5% уже в течение ближайших 2–3 недель. Дело в том, что в тех же Австралии и Аргентине выращенное зерно достаточно низкого качества, причем это относится и к кормовой, и к продовольственной пшенице.

Высший сорт в дефиците: падение мировых цен на зерно не затронет экспорт российской пшеницы
pxfuel.com /

«Новости из Южного полушария никак не скажутся на поставках из России. То есть конкуренция есть, но в другом качественном сегменте. В отличие от множества стран, у нас доля пшеницы высшего сорта в собранном объеме выше. И даже требуются регуляторные инструменты по недопущению дефицита на внутреннем рынке: введение экспортной пошлины и квоты на продажу. Поэтому Россия продолжает усиливать свои позиции на мировом рынке продовольствия. В стране сосредоточены 15% мировых запасов черноземов, это лучшая позиция по сравнению со всеми другими участниками рынка», — уверен эксперт.

Помимо прочего, росту спроса на российскую сельхозпродукцию, в том числе и зерно, способствуют чистые почвы и строгое отсутствие технологий ГМО в производственном цикле, подчеркнул Кочетков.

В соответствии с постановлением премьер-министра Михаила Мишустинаквоту на экспорт зерна в РФ установят с 15 февраля по 30 июня. На пшеницу квота составит 8 миллионов тонн, а на рожь, ячмень и кукурузу — 3 миллиона. Эта мера позволит минимизировать рост внутренних цен на зерно и продовольствие.

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Все новости / Экономика / Высший сорт в дефиците: падение мировых цен на зерно не затронет экспорт российской пшеницы
зерно пшеница цены на пшеницу рынок зерна
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