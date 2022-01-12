Талибы и афганское сопротивление не смогли договориться о новом правительстве

Кабул, 12 января. Переговоры между контролирующими власть в Афганистане членами движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) и Фронтом национального сопротивления (ФНС) завершились безрезультатно, сообщили представители ополчения.

Дипломатические встречи на протяжении двух дней проходили в Тегеране. Делегация талибов прибыла в Иран в субботу, а уже в понедельник покинула Исламскую Республику.

«С нашей стороны предложение было четким и заключалось в том, чтобы сформировать переходное правительство», — рассказал журналистам источник в ФНС.

При этом он отметил, что афганское сопротивление, как и другие члены международного сообщества, требует, чтобы новый кабинет министров был инклюзивным, то есть включающим в себя представителей, всех слоев населения Афганистана. Сейчас сформированный «Талибаном» временный правящий орган полностью состоит из членов радикального движения.

Resistance Front Proposed Transitional Govt to Islamic Emirate#TOLOnews https://t.co/y69LmQU3ch — TOLOnews (@TOLOnews) January 11, 2022

В ответ на запрос Фронта национального сопротивления талибы выступили со встречной инициативой: предложили членам оппозиции вернуться на родину. Этим переговоры исчерпали себя, не продемонстрировав конкретных результатов.

Тем не менее представители новых афганских властей положительно оценивают дипломатическую встречу. Как отметил талибский министр иностранных дел Амир Хан Муттаки, обсуждения были «хорошими».

«Вы можете обращаться, если у вас есть какие-либо жалобы. Мы сядем и обсудим их», — сказал афганский министр.

«Талибан» направил на переговоры четверых высокопоставленных чиновников: помимо главы МИД там присутствовали министр экономики Мухаммад Ханиф, руководитель минпромторга Нуриддин Азизи и замминистра по делам границ и племен Хаджи Гуль Мухаммад.

Оппозицию представляли пятеро чиновников: трое бывших губернаторов Исмаил Хан (провинция Герат), Хесамуддин Шамс (Багдис) и Абдул Захир Фаиз Зада (Гор), а также входящие во Фронт национального сопротивления политики Мавлави Хабибулла Хесам и Абдул Хафиз Мансур.

Несмотря на отсутствие ощутимых результатов, обе стороны считают встречу важным этапом работы. Пока талибы и ФНС не сообщали о продолжении диалога, однако представители сопротивления говорят о начале формирования профильного совета, который будет ответственен за дальнейшее решение разногласий с контролирующим Афганистан движением.

Федеральное агентство новостей /

Фронт национального сопротивления сформировался в Афганистане под началом Ахмада Масуда (сын полевого командира Ахмад Шаха Масуда — «Панджшерского льва») в условиях стремительного наступления талибов летом 2021 года, проходившего на фоне эвакуации иностранного контингента США и НАТО из страны.

После перехода Кабула под контроль «Талибана» несогласные со сменой власти силы начали скапливаться в Панджшерском ущелье. Тем не менее сопротивление там продержалось недолго: в начале осени талибы пошли в наступление на регион, и силы ФНС рассыпались по стране.

При этом стоит отметить, что оппозиция не сдалась, но ее представители неоднократно заявляли о готовности к диалогу, который в тот период так и не состоялся. Сейчас же, благодаря посредничеству Ирана, дипломатический процесс все же удалось запустить. Возможно, в будущем сторонам удастся найти компромисс.

1 Организация запрещена на территории РФ.