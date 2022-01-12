Перенесшая инсульт Проклова заявила, что чувствует себя лучше

Москва, 12 января. Актриса Елена Проклова рассказала о своем самочувствии после инсульта. Звезда отечественного кино заявила, что ей уже лучше.

Продюсер и актер Леонид Дзюник отмечал, что перенесшую инсульт артистку перевели в обычную палату из реанимации. По словам актера Руслана Банковского, Проклова проходит лечение в отделении нейрохирургии. Сама госпитализированная актриса поблагодарила всех за внимание к ее персоне в комментарии РИА Новости.

«Мне получше! Врачи потрясающие, прохожу терапию, думаю, все будет хорошо», — поделилась знаменитость.

Ранее стало известно, что Елена Проклова общается с близкими после инсульта. Актриса говорила, что поддерживает связь с родными по телефону, но врачи ограничивают время его использования.