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Перенесшая инсульт Проклова заявила, что чувствует себя лучше

Общество
Перенесшая инсульт Проклова заявила, что чувствует себя лучше
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova

Москва, 12 января. Актриса Елена Проклова рассказала о своем самочувствии после инсульта. Звезда отечественного кино заявила, что ей уже лучше.

Продюсер и актер Леонид Дзюник отмечал, что перенесшую инсульт артистку перевели в обычную палату из реанимации. По словам актера Руслана Банковского, Проклова проходит лечение в отделении нейрохирургии. Сама госпитализированная актриса поблагодарила всех за внимание к ее персоне в комментарии РИА Новости.

«Мне получше! Врачи потрясающие, прохожу терапию, думаю, все будет хорошо», — поделилась знаменитость.

Ранее стало известно, что Елена Проклова общается с близкими после инсульта. Актриса говорила, что поддерживает связь с родными по телефону, но врачи ограничивают время его использования.

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актриса инсульт проклова
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