Верующие японцы провели синтоистский ритуал против пандемии коронавируса

Последователи синтоизма провели необычный ритуал у храма Тэппоу-дзу Инари. Верующие облачились в белоснежные халаты и набедренные повязки и устроили купание в бассейне с ледяной водой.

Подобное мероприятие — обычное дело для японцев в зимнее время года. Участники посвящают ритуал борьбе с сезонными простудными заболеваниями и тренируют закалку организма.

«2021-й был тяжелым годом для меня и моей семьи, поэтому я хотела бы пожелать, чтобы люди вокруг меня были здоровы», — пояснила участница акции Михо Хейва.

В этот раз акцию посвятили борьбе с пандемией коронавируса. Верующие прочли молитву о скорейшем завершении эпидемии.