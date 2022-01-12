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Верующие японцы провели синтоистский ритуал против пандемии коронавируса

Общество

Последователи синтоизма провели необычный ритуал у храма Тэппоу-дзу Инари. Верующие облачились в белоснежные халаты и набедренные повязки и устроили купание в бассейне с ледяной водой.

Подобное мероприятие — обычное дело для японцев в зимнее время года. Участники посвящают ритуал борьбе с сезонными простудными заболеваниями и тренируют закалку организма.

«2021-й был тяжелым годом для меня и моей семьи, поэтому я хотела бы пожелать, чтобы люди вокруг меня были здоровы», — пояснила участница акции Михо Хейва.

В этот раз акцию посвятили борьбе с пандемией коронавируса. Верующие прочли молитву о скорейшем завершении эпидемии.

«Уже шестая волна коронавируса бушует в мире, зараза снова распространяется, поэтому я надеюсь, что наши молитвы помогут устранить эту проблему», — поделился один их участников акции Наоаки Ямагути.

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япония религия культура ритуал синтоизм
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