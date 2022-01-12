Комедийный сериал «Великая» продлили на третий сезон

Москва, 12 января. Стриминговая платформа Hulu продлила псевдоисторический сериал «Великая» на третий сезон. Ожидается, что будет десять эпизодов.

Детали нового сезона держатся в секрете, отметило издание Deadline. К своим ролям вернутся Эль Фаннинг и Николас Холт.

Во втором сезоне Екатерина единолично управляет Россией и пытается все больше отгородить супруга от власти. Однако борьба за трон не самое сложное, что стоит у героини на пути. Императрица по-прежнему пытается внедрить европейские ценности и изменить новую родину.

Сериал «Великая» вышел весной 2020 года. Он основан на истории России и ее правителей. Однако не стоит воспринимать эту картину как историческую. Премьера второго сезона «Великой» состоялась в ноябре 2021 года.