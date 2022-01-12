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Комедийный сериал «Великая» продлили на третий сезон

Общество
Комедийный сериал «Великая» продлили на третий сезон
Кадр из сериала «Великая»

Москва, 12 января. Стриминговая платформа Hulu продлила псевдоисторический сериал «Великая» на третий сезон. Ожидается, что будет десять эпизодов.

Детали нового сезона держатся в секрете, отметило издание Deadline. К своим ролям вернутся Эль Фаннинг и Николас Холт.

Во втором сезоне Екатерина единолично управляет Россией и пытается все больше отгородить супруга от власти. Однако борьба за трон не самое сложное, что стоит у героини на пути. Императрица по-прежнему пытается внедрить европейские ценности и изменить новую родину.

Сериал «Великая» вышел весной 2020 года. Он основан на истории России и ее правителей. Однако не стоит воспринимать эту картину как историческую. Премьера второго сезона «Великой» состоялась в ноябре 2021 года.

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