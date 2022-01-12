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Польский журналист Гурны предрек Европе вымирание и зависимость от остального мира

  /   Обновлено: 12 января 2022 10:41
Политика
Польский журналист Гурны предрек Европе вымирание и зависимость от остального мира
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Варшава, 12 января. Европейский союз выродился из глобального экономического и политического лидера в слабую и зависимую территорию, обреченную на вымирание. К такому выводу пришел польский журналист издания wPolityce Гжегож Гурны.

По мнению варшавского эксперта, официальный Брюссель допустил сразу четыре фатальные ошибки, которые ставят Старый Свет в зависимое положение от всего остального мира. Во-первых, считает Гурны, европейские государства не вкладывают достаточно сил в развитие НАТО: лишь восемь стран Альянса соблюдают условия членства и выделяют 2% ВВП на развитие военной промышленности и армии.

Вторая ключевая слабость ЕС — это энергетический сектор, уверен автор wPolityce. Лидирующие страны континентального блока поставили на политику «зеленого перехода» и прогадали: теперь, как сетует Гурны, Европа фактически оказалась в заложниках России, которая поставками газа и угля может диктовать Брюсселю свою волю.

Третья фатальная ошибка Брюсселя — провал в демографической политике. Ни в одной европейской стране не удалось достичь коэффициента рождаемости в 2,1 ребенка на одну женщину. Старый Свет зависим от иммигрантов из других частей света, в то время как коренное население стремительно стареет и вымирает.

Польский журналист Гурны предрек Европе вымирание и зависимость от остального мира
ФБА «Экономика сегодня» /

«В некоторых странах законом караются попытки отговорить женщину от аборта или даже публичные заявления на тему негативных последствий этой процедуры. Таким образом подстегивается процесс приближения "демографической зимы": Европа будет вымирать и стараться привлечь свежую кровь извне», — сетует Гжегож Гурны.

Наконец, последней ключевой промашкой Европы стала полная промышленная деградация. Если раньше такие страны как Германия, Франция и Великобритания были полностью самостоятельны с точки зрения производств, то сейчас весь ЕС «подсел» на поставки товаров, сырья и комплектующих из Индии, Китая и Японии.

«Если бы руководство какого-нибудь акционерного общества избавлялось от своих конкурентных преимуществ, наращивало зависимость от соперников по рынку, разбазаривало собственные ресурсы и демонтировало систему защиты от рисков, акционеры наверняка обвинили бы его во вредительстве и сместили. Что бы мы сказали об умственных способностях акционеров, если бы те восхищались подобными действиями правления, давали ему вотум доверия, продлевали контракт и обсыпали наградами за достигнутые результаты? И что сказать об умственных способностях современных европейцев?», — подвел итоги польский журналист.

В минувшем 2021 году Евросоюз столкнулся с рекордной инфляцией. Как следует из данных Евростата, сразу в 19 странах валюта обесценилась минимум на 5%. Несмотря на очевидные экономические, военные, промышленные и демографические проблемы, сообщает телеканал «360», официальный Брюссель не намерен оставаться в стороне на переговорах России и США по глобальной безопасности.

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