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Россияне в новогодние каникулы чаще всего ходили в гости и отдыхали на природе

Общество
Россияне в новогодние каникулы чаще всего ходили в гости и отдыхали на природе
pexels.com  /  cottonbro

Москва, 12 января. Большинство опрошенных граждан удовлетворены тем, как они отметили новогодние праздники и провели январские каникулы, согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Новогодние каникулы удовлетворили 78% респондентов, 38% людей в праздники ходили в гости. На природе отдыхал 31% россиян, работали или провели все праздники дома по 23% жителей. Кроме того, граждане катались на коньках, лыжах и санках, ездили на дачу, а также посещали с детьми представления, концерты, театры и кино.

От родных и друзей большая часть россиян получила конфеты, спиртные напитки и деликатесы. Некоторым дарили парфюмерию и бижутерию. Кто-то получил деньги, одежду, обувь и сувениры. Меньшей доле респондентов подарили смартфоны, бытовые приборы, сертификаты и ювелирные изделия. Совсем ничего не получили в подарок 18% опрошенных.

Самыми популярными направлениями у российских туристов в Новый год стали Сейшельские острова, Мальдивы и Армения. Жители Московской области в каникулы развлекались на катках, ярмарках и кинопоказах, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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вциом праздники новый год
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