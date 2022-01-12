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Paramount+ покажет мини-сериал о съемках «Крестного отца» 28 апреля

  /   Обновлено: 12 января 2022 10:37
Общество
Paramount+ покажет мини-сериал о съемках «Крестного отца» 28 апреля
Кадр из фильма «Крестный отец»

Москва, 12 января. Мини-сериал о съемках культового фильма «Крестный отец» получил дату релиза. Премьерный показ пройдет на Paramount+ 28 апреля.

Картина получила название «Предложение». В ней расскажут, как оскароносный продюсер Альберт С. Радди и режиссер Фрэнсис Форд Коппола работали на культовой гангстерской сагой Марио Пьюзо. Шоураннером выступила Никки Тоскано. Она же вместе с Майклом Толкином занялась написанием сценария сериала.

Фильм «Крестный отец» рассказывает о сицилийской мафиозной семье Корлеоне, которая живет в Нью-Йорке. Картина получила три «Оскара». Ее отметили в категориях «Лучший фильм», «Лучшая мужская роль» (Марлон Брандо) и «Лучший адаптированный сценарий».

Голливудский актер Николас Кейдж некоторое время назад признался, что умолял Копполу дать ему роль в третьей части «Крестного отца». Однако режиссер отказал ему.

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премьера сериал крестный отец
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