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Польский эксперт Модзелевский объяснил, что скрывает Запад за доктриной против России

Политика
Польский эксперт Модзелевский объяснил, что скрывает Запад за доктриной против России
pixabay.com  / 

Доктрина так называемого международного сообщества по «сдерживанию» России оказалась провальной. Запад надеялся, что Москва испугается его угроз и согласится на все условия. Такое мнение выразил профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский в статье, опубликованной в издании Myśl Polska.

Польский эксперт обратил внимание на то, что у так называемого коллективного Запада нет единого понимания того, что под собой подразумевает сам термин «сдерживание». Некоторые видят в нем создание грозного образа НАТО, который вынудит Россию «смиренно наблюдать за тем, как Запад реализует политику выжатого лимона против стран СНГ, используя вывеску «экономической и политической либерализации». А вот другие думают, что «сдерживание» — реакция Запада на собственные страхи.

Витольд Модзелевский выразил недоумение из-за того, на чем базируется это самое «сдерживание». Он считает, что многие страны Европы выступают дубиной в руках Альянса, которая должна обрушиться на Россию, если та проявит непослушание в отношении Запада. И эту роль чиновники Североатлантического альянса, по его мнению, пытаются навязать Польше. Он также обратил внимание, что последователи доктрины сдерживания тут же замолчали, когда Россия всего лишь провела учения неподалеку от границы с Украиной. Именно реакция Запада на российские маневры показала, что план Запада по сдерживанию России обернулся для него неприятными последствиями.

«Концепция оказалась провальной, поэтому они затаились, трясясь от ужаса. И выглядело это довольно жалко. Их «сдерживание» было просто блефом, опиравшимся на презрительном отношении к «невежественным кацапам», которые, как считалось, не способны дать реальную оценку военной мощи натовских войск», — сказал эксперт.

Подводя итог, Витольд Модзелевский выразил мнение, что подобного рода игры необходимы некоторым странам старой Европы. Они хотят не только избавиться от американского влияния, но и от отдельных европейских государств, которые стали бесполезными для ЕС.

Российские представители на встрече в Женеве «разжевали» Соединенным Штатам предложения по гарантиям безопасности. По словам информатора, Москве необходимо услышать от Вашингтона конкретный ответ, в частности по вопросу нерасширения Альянса на восток, а «увиливания» России не интересны.

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Все новости / Политика / Польский эксперт Модзелевский объяснил, что скрывает Запад за доктриной против России
россия нато ес модзелевский
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