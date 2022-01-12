Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 января 12:10
12:10
Экономика
Президент заявил о недостаточности индексации пенсий
12:02
Политика
Путин провел переговоры с премьером Армении Пашиняном по ситуации в Казахстане
12:01
Происшествия
Экс-кандидата в Госдуму лишили прав за пьяную езду в Нижнем Тагиле
12:00
Общество
Голикова заявила, что Москва первой в России примет удар омикрон-штамма COVID-19
12:00
Общество
Форменное издевательство: петербуржцы массово жалуются на обледенелые тротуары
11:58
Общество
Астрологи назвали Рака самым опасным знаком зодиака
11:58
Общество
Госпитализированный Куравлев перенес экстренную операцию
11:56
Общество
Путин поручил Правительству России наращивать темпы вакцинации от COVID-19
11:55
Общество
Голикова сообщила о снижении смертности в России на 16,4%
11:54
Общество
Блогер показал, насколько быстро наполняется Белогорское водохранилище Крыма
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Депутат Госдумы Морозов предложил гражданам России отменить 100 законов

  /   Обновлено: 12 января 2022 10:34
Политика
Депутат Госдумы Морозов предложил гражданам России отменить 100 законов
council.gov.ru  /  Пресс-служба Совета Федерации РФ

Москва, 12 января. Россиянам предложили принять участие в опросе, чтобы определить 100 законов, которые, по их мнению, необходимо отменить. Соответствующая записать появилась на странице депутата Госдумы Олега Морозова в Facebook.

По словам парламентария, все предложения должны носить серьезный характер, поскольку их будут рассматривать в профильных комитетах.

«Объявляю на своей страничке конкурс: сто запретов (решений), которые следует отменить (изменить). Берусь как председатель Комитета по контролю серьезно проанализировать все предложения», — написал политик.

Сам депутат предложил установить 15- или 10-минутный режим остановки под дорожным знаком «стоянка запрещена».

Депутат Сергей Леонов до этого проинформировал, что Госдума на следующей неделе рассмотрит законопроект о QR-кодах, передает Радио Sputnik.

В нижней палате парламента также предложили ввести штрафы за нарушение тишины в ночное время. С соответствующей инициативой выступил парламентарий Ярослав Нилов.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Депутат Госдумы Морозов предложил гражданам России отменить 100 законов
госдума морозов законы
Комментировать