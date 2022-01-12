Депутат Госдумы Морозов предложил гражданам России отменить 100 законов

Москва, 12 января. Россиянам предложили принять участие в опросе, чтобы определить 100 законов, которые, по их мнению, необходимо отменить. Соответствующая записать появилась на странице депутата Госдумы Олега Морозова в Facebook.

По словам парламентария, все предложения должны носить серьезный характер, поскольку их будут рассматривать в профильных комитетах.

«Объявляю на своей страничке конкурс: сто запретов (решений), которые следует отменить (изменить). Берусь как председатель Комитета по контролю серьезно проанализировать все предложения», — написал политик.

Сам депутат предложил установить 15- или 10-минутный режим остановки под дорожным знаком «стоянка запрещена».

Депутат Сергей Леонов до этого проинформировал, что Госдума на следующей неделе рассмотрит законопроект о QR-кодах, передает Радио Sputnik.

В нижней палате парламента также предложили ввести штрафы за нарушение тишины в ночное время. С соответствующей инициативой выступил парламентарий Ярослав Нилов.