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Проправительственные силы в Йемене начали новую наступательную операцию

Весь мир
Проправительственные силы в Йемене начали новую наступательную операцию
Global Look Press  /  Mohammed Al-Wafi / XinHua

Сана, 12 января. Силы, поддерживающие правительство Мансура Хади в Йемене, начали новую широкомасштабную военную операцию после победы над формированиями повстанцев-хуситов в провинции Шабва. Армейским подразделениям удалось вернуть контроль над районами к югу от города Мариб, которые последние несколько месяцев находились под властью отрядов «Ансар Аллах».

Официальный представитель выступающей на стороне хадистов арабской коалиции бригадный генерал Турки аль-Малики, посетивший освобожденную Шабву, назвал целью операции «очищение всей территории Йемена и обеспечение его безопасности, процветания и роста». Это заявление он сделал в ходе совместной пресс-конференции с губернатором провинции Авадом бин аль-Вазером, который подтвердил информацию о полном освобождении этого региона и поблагодарил Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты за оказанную ими поддержку.

Как сообщается, операция началась на следующий день после отступления хуситов из района Айн — их последнего оплота в Шабве. Перелома удалось достичь благодаря переброске в центр Йемена подкреплений из других частей страны. По заявлениям проиранских СМИ, эти формирования подчиняются «Южному переходному совету» и включают в себя бандгруппы экстремистских движений, связанных с «Аль-Каидой»1 (запрещенная в РФ террористическая организация). Сообщается, что их силам удалось накануне выбить силы повстанцев со значительной территории в районе Хареб провинции Мариб, который был захвачен ими в сентябре прошлого года.

По мнению местных военных аналитиков, успехи проправительственных сил в конечном итоге могут вынудить хуситов сесть за стол переговоров, что снизит напряженность в республике. Однако для этого всем силам, выступающим против повстанцев, необходимо предпринять хорошо скоординированные и последовательные наступательные операции на всей территории страны под единым командованием. В частности, чтобы обеспечить безопасность Шабвы войска должны освободить Мариб, а его, в свою очередь, будет сложно удерживать без контроля над Эль-Джауфом и Эль-Байдой.

В настоящее время в указанных провинциях продолжаются регулярные налеты ВВС арабской коалиции на позиции повстанцев. Также удары наносятся в районе Саны. За последние десять дней интенсивность воздушных операций возросла, что и помогло сухопутным войскам продвинуться на нескольких направлениях. Накануне руководство коалиции объявило об уничтожении более 350 хуситов и порядка 40 единиц военной техники.

В свою очередь, повстанцы продолжают запускать баллистические ракеты, ударные БПЛА и барражирующие боеприпасы по позициям правительственных войск в Йемене, а также по критически важным объектам на саудовской территории. Несмотря на то что большую часть таких атак удается предотвращать силами национальной ПВО королевства, в ряде случаев боеприпасы достигают своих целей и приводят к жертвам и материальному ущербу.

Примечательно, что несколько дней назад Эр-Рияд запросил помощь у своих союзников в связи с сокращающимися запасами ракет-перехватчиков для комплексов Patriot. Как сообщается, из-за нападений хуситов боеприпасы для ЗРК могут закончиться в ближайшие месяцы. При этом королевство рассчитывает обойтись без закупки вооружений в США, поскольку это может занять куда больше времени, нежели получение ракет у стран-партнеров.

Проправительственные силы в Йемене начали новую наступательную операцию
Федеральное агентство новостей /

1 Организация запрещена на территории РФ.

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йемен ансар аллах арабская коалиция хадиа мариб
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