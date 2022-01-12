Минюст США создает отдел для борьбы с внутренним терроризмом

Вашингтон, 12 января. Министерство юстиции США создает специальное подразделение для борьбы с внутренним терроризмом. Об этом во вторник сообщил помощник генерального прокурора по национальной безопасности Мэтью Олсен.

По его словам, несмотря на то, что в министерстве уже существует подразделение по борьбе с терроризмом, предназначенное для рассмотрения как международных, так и внутренних дел, было принято решение о создании специализированного подразделения. Это связано с тем, число расследований, связанных с внутренним терроризмом, начатых ФБР, более чем удвоилось с марта 2020 года.

Justice Dept. creating unit focused on domestic terrorism#VOTECOMMUNISTSOUTINNOVEMBER https://t.co/cjQ6DtwuD4 — Rise Against Communism (@Bowser50793035) January 12, 2022

«Эта группа преданных своему делу адвокатов сосредоточит свое внимание на угрозе внутреннего терроризма, помогая обеспечить надлежащее рассмотрение этих дел и эффективную координацию в Министерстве юстиции и по всей стране», — заявил он.

Формирование подразделения показывает переориентацию усилию Министерства юстиции на растущую внутреннюю террористическую угрозу после того, как оно потратило годы, в основном посвященные международным террористическим группировкам после 11 сентября.

«Мы наблюдаем растущую угрозу со стороны тех, кто руководствуется расовой неприязнью, а также тех, кто исповедует экстремистские антиправительственные и антиавторитарные идеологии», — говорит Олсен.

Мнение помощника Генпрокурора подтвердила исполнительный помощник директора Отдела национальной безопасности ФБР Джилл Санборн.

«Самой большой террористической угрозой, с которой сегодня сталкиваются Соединенные Штаты, остается угроза, исходящая от одиночек или небольших ячеек, которые обычно радикализируются в Интернете и стремятся использовать легкодоступное оружие для нападения на слабые цели», — заявила она.

Основным направлением действий нового подразделения, вероятнее всего, станут расследования в отношении консервативных и праворадикальных групп — таких, как Proud Boys и Oath Keepers. В то же время многочисленные ультралевые группировки «Антифа», а также боевые отряды движения BLM остаются вне поля деятельности ФБР и Минюста.

Global Look Press / Leigh Vogel / ZUMAPRESS.com

Многие наблюдатели в США связывают стремление администрации Байдена к усилению преследования консервативных групп с событиями штурма Капитолия 6 января 2021 года, когда несколько сотен безоружных сторонников экс-президента Трампа ворвались в здание Конгресса США, протестуя против фальсификаций, допущенных Демократической партией в ходе президентских выборов.