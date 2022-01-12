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Geely представит российским покупателям более доступные модификации кроссовера Atlas Pro

Экономика
Geely представит российским покупателям более доступные модификации кроссовера Atlas Pro
Prt Scr youtube.com  /  Тест Драйвович

Москва, 12 января. Дилеры китайского бренда Geely стали принимать более бюджетные модификации кроссовера, сообщает «Автостат».

Geely Atlas Pro начали продавать на российском рынке в сентябре прошлого года. Тогда компания предложила три вариации — Luxury, Flagship и Flagship, а цены начинались от 2 099 990 рублей.

Новые модификации будут обладать передним приводом, однако их основным преимуществом станет более выгодная цена. Предполагается, что наиболее дешевая будет стоить 1 834 990 рублей. Эксперты ожидают, что это позволит этим машинам стать более популярными, чем предыдущий бестселлер бренда.

Geely ранее стал одним из успешных китайских брендов на отечественном авторынке. Дилеры сумели продать более 100 тысяч экземпляров за 11 месяцев прошлого года.

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