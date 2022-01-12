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«Не смотрите наверх» стал вторым среди самых просматриваемых проектов Netflix

Общество
«Не смотрите наверх» стал вторым среди самых просматриваемых проектов Netflix
Кадры из фильма «Не смотрите наверх»

Лос-Анджелес, 12 января. Фантастическая комедийная лента «Не смотрите наверх» заняла второе место по просмотрам на стриминговой платформе Netflix. Кинокартина набрала 321 миллион часов просмотров по всему миру.

Самым просматриваемым проектом Netflix по-прежнему остается «Красное уведомление». Этому фильму зрители принесли 364 миллиона часов.

В центре сюжета «Не смотрите наверх» оказываются астрономы, открывшие новую комету и спрогнозировавшие на основе расчетов ее скорое столкновение с Землей. Ученые добиваются аудиенции у президента США, но их предупреждение не вызывает доверия. Тогда герои идут на телевидение, однако большинство все равно не хочет верить их неутешительным прогнозам. В ленте снялись Леонардо ДиКаприо, Дженнифер Лоуренс, Мэрил Стрип, Джона Хилл, Кейт Бланшетт и многие другие известные актеры.

Ранее режиссер Сергей Васильев оценил фильм «Не смотрите наверх» в беседе с ФАН. Он предположил, что кинокартина может оказаться пророческой.

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netflix фильм не смотрите наверх
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