«Не смотрите наверх» стал вторым среди самых просматриваемых проектов Netflix

Лос-Анджелес, 12 января. Фантастическая комедийная лента «Не смотрите наверх» заняла второе место по просмотрам на стриминговой платформе Netflix. Кинокартина набрала 321 миллион часов просмотров по всему миру.

Самым просматриваемым проектом Netflix по-прежнему остается «Красное уведомление». Этому фильму зрители принесли 364 миллиона часов.

В центре сюжета «Не смотрите наверх» оказываются астрономы, открывшие новую комету и спрогнозировавшие на основе расчетов ее скорое столкновение с Землей. Ученые добиваются аудиенции у президента США, но их предупреждение не вызывает доверия. Тогда герои идут на телевидение, однако большинство все равно не хочет верить их неутешительным прогнозам. В ленте снялись Леонардо ДиКаприо, Дженнифер Лоуренс, Мэрил Стрип, Джона Хилл, Кейт Бланшетт и многие другие известные актеры.

Ранее режиссер Сергей Васильев оценил фильм «Не смотрите наверх» в беседе с ФАН. Он предположил, что кинокартина может оказаться пророческой.