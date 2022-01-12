Крупнейшую в мире коллекцию Барби собрала жительница Германии

История богатой коллекции Беттины Дорфманн началась в 1996 году, когда женщина разбирала в подвале коробки со старыми вещами. В одном из покрытых пылью ящиков она обнаружила своих забытых детских кукол.

«Однажды я достала своих детских кукол из подвала, и на меня напала такая ностальгия, что я даже хотела подарить все эти игрушки дочери. Но она не оценила, так как куклы были из 60-х: они были старыми и сильно отличались от современных. И я понемногу стала восстанавливать и приводить в порядок своих кукол, проехалась по барахолкам, расспросила людей — и начала пополнять коллекцию», — вспоминает Беттина.

Коллекция росла в геометрической прогрессии. За 26 лет на полках дома у немки не осталось свободных мест — более 18 000 Барби красуются и радуют хозяйку и ее гостей. Многие музеи арендуют наиболее редкие экспонаты для кукольных выставок.

«Не так-то просто собрать большую коллекцию и содержать ее в чистоте, потому что с куклами Барби как с почтовыми марками — если уголок повредится или что-то в этом роде, то, считай, коллекция уже неполная, экспонат может не устроить коллекционера. Поэтому все должно быть в отличном состоянии, нужно ухаживать за куклами и сдувать с них пылинки», — рассказывает женщина.

Коллекция Дорфманн уже успела попасть в Книгу рекордов Гиннесса, а также в Книги рекордов Германии и Индии. А ее русская единомышленница Таня Тузова недавно дала большое интервью Антону Беккужеву.