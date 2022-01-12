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Спикер Госдумы Володин назвал США слоном в посудной лавке после переговоров в Женеве

Политика
Спикер Госдумы Володин назвал США слоном в посудной лавке после переговоров в Женеве
politexpert.net  /  politexpert.net

Москва, 12 января. Соединенные Штаты напоминают слона в посудной лавке, который разрушает систему обеспечения международной безопасности, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя прошедшие переговоры России и США в Женеве.

Политик напомнил, что Вашингтон в одностороннем порядке покинул очень важные международные соглашения, которые позволяли поддерживать военно-стратегический мировой баланс.

«Сегодня Вашингтон как слон в посудной лавке — разрушает систему обеспечения международной безопасности, которую долго и основательно возводили, чтобы избежать повторения Второй мировой войны», — отметил парламентарий в Telegram-канале.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова до этого сообщала, что Москва ждет скорого ответа от США по гарантиям безопасности, передает Радио Sputnik.

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд ранее заявила, что Вашингтон оценивает прошедшие консультации с Россией в Женеве как конструктивные.

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сша госдума володин женева
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