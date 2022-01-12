Политолог Кортунов исключил вступление Украины в НАТО в ближайшие пять лет

Москва, 12 января. Украина не сможет стать членом НАТО в ближайшие годы, поскольку против вступления Киева в состав военного блока говорят не только объективные факторы, но и некоторые участники Альянса, заявил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

По словам аналитика, вступление Киева в состав западного военного блока неприемлемо для стран НАТО, которые выступают против ухудшения отношений с Россией.

«Они будут принятие Украины блокировать», — отметил политолог в интервью ТАСС.

Андрей Кортунов подчеркнул, что НАТО не сможет принять украинское государство, в частности, из-за территориальных споров Киева. Плюс ко всему армия Украины не реформирована под стандарты военного объединения.

Федеральное агентство новостей / Равид Гор

«Я думаю, что в ближайшие, скажем, пять лет Украина точно не войдет в состав НАТО», — констатировал аналитик.

На Украине тоже далеко не все поддерживают идею вступления в НАТО. По информации Кортунова, население страны примерно пополам делится на сторонников и противников членства Киева в Альянсе.

Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит в свою очередь заявила, что не видит возможностей договориться с Россией по вопросу дальнейшего нерасширения Альянса, передает ее слова Радио Sputnik.

До этого Москва призвала Вашингтон не уходить от ответа в вопросе невступления Украины в НАТО. Представители РФ отметили, что такие решения принимаются именно в США.