Более 100 челябинских корги в новогодних костюмах прошлись по городу

Уже третий год подряд жители Челябинска становятся свидетелями удивительного зрелища. Во время январских праздников по улицам города прогуливаются коротколапые пушистики в костюмах.

Началось праздничное собачье дефиле у памятника Игорю Курчатову. Владельцы корги со всего города вместе с наряженными питомцами собрались, чтобы устроить фотосессию.

Затем «новогодний отряд в 100 щенят» отправился гулять по центру города, привлекая внимание изумленных прохожих. Традиционное событие с каждым годом собирает все больше желающих продемонстрировать городу своих мохнатых любимцев.

«С каждым годом у нас участники все лучше и лучше выглядят. Так получается, потому что ребята готовятся и заказывают наряды с западных сайтов, и шьют сами, и просто готовятся морально к этому всему. Поэтому радует, что все увеличивается и увеличивается количество участников и что всем нравится», — рассказала организатор костюмированного шоу корги Дарья Шульгина.

Праздничное шествие проследовало вдоль проспекта Ленина и добралось до центральной аллеи парка Гагарина. Хозяева корги рассказали, что собираются вместе не только на Новый Год. В городе множество клубов любителей этих милых животных, где владельцы питомцев встречаются, чтобы обсудить «собачьи вопросы» и просто весело провести время в кругу единомышленников.