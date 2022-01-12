Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 января 15:14
15:11
Происшествия
Вход в детсад на Шуваловском оказался заблокирован из-за «мастера» парковки
15:10
Происшествия
Труп актера Алексея Гериловича пролежал четыре дня в московской квартире
15:07
Общество
Эфир: Почему новый омикрон-штамм COVID-19 называют «живой вакциной»
15:05
Происшествия
Машина с телами двух мужчин обнаружена под землей в Якутии
15:05
Весь мир
Евросоюз исключил Ирак из списка стран с высоким риском отмывания денег
15:05
Происшествия
Два человека скончались от отравления угарным газом в Оренбуржье
15:00
Общество
Экс-депутат Бочков назвал ситуацию с уборкой снега в Петербурге худшей за десятилетия
14:59
Происшествия
Прокурор Забатурин рекомендовал россиянам задавать телефонным аферистам неудобные вопросы
14:58
Экономика
Банк России понизил официальные курсы валют на 13 января
14:57
Происшествия
В Москве вынесли приговор бросившему файер в полицейского на незаконном митинге
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Более 100 челябинских корги в новогодних костюмах прошлись по городу

Общество

Уже третий год подряд жители Челябинска становятся свидетелями удивительного зрелища. Во время январских праздников по улицам города прогуливаются коротколапые пушистики в костюмах.

Началось праздничное собачье дефиле у памятника Игорю Курчатову. Владельцы корги со всего города вместе с наряженными питомцами собрались, чтобы устроить фотосессию.

Затем «новогодний отряд в 100 щенят» отправился гулять по центру города, привлекая внимание изумленных прохожих. Традиционное событие с каждым годом собирает все больше желающих продемонстрировать городу своих мохнатых любимцев.

«С каждым годом у нас участники все лучше и лучше выглядят. Так получается, потому что ребята готовятся и заказывают наряды с западных сайтов, и шьют сами, и просто готовятся морально к этому всему. Поэтому радует, что все увеличивается и увеличивается количество участников и что всем нравится», — рассказала организатор костюмированного шоу корги Дарья Шульгина.

Праздничное шествие проследовало вдоль проспекта Ленина и добралось до центральной аллеи парка Гагарина. Хозяева корги рассказали, что собираются вместе не только на Новый Год. В городе множество клубов любителей этих милых животных, где владельцы питомцев встречаются, чтобы обсудить «собачьи вопросы» и просто весело провести время в кругу единомышленников.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Более 100 челябинских корги в новогодних костюмах прошлись по городу
челябинск собаки новый год животные корги
Комментировать