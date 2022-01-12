Вдова Михаила Зеленского удалила все фото после внезапной смерти мужа

Москва, 12 января. Вдова телеведущего Михаила Зеленского Мила Рубинчик удалила все фотографии на своей странице в Instagram после внезапной смерти супруга.

Несмотря на то что раньше женщина регулярно публиковала кадры с любимым супругом, теперь ее аккаунт пуст — там нет ни одной фотографии. Она никак не комментирует смерть возлюбленного. На звонки и сообщения журналистов Рубинчик не отвечает, пишут «Дни.ру».

Зеленский вместе с супругой отправился в Доминикану на новогодние праздники. Внезапно ему стало плохо. Ведущего госпитализировали, но спасти его местным врачам не удалось. По предварительным данным, у мужчины был инсульт.

Pr Scr instagram.com / @laksmila

Михаил Зеленский женился в третий раз в 2018 году. Его женой стала психолог Мила Рубинчик. Супруги обожали экзотические путешествия, пишет kp.ru. Вместе с третьей женой Зеленский отправился в новогодние праздники в Мексику в 2019 году.

Известного телеведущего не стало 11 января. Ему было 46 лет. Предпосылки к инсульту у него выявили еще десять лет назад.