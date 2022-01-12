Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 января 10:35
10:34
Политика
Депутат Госдумы Морозов предложил гражданам России отменить 100 законов
10:29
Происшествия
Водитель Land Rover специально заблокировал дорогу машине скорой с пенсионеркой в Туле
10:29
Экономика
Geely представит российским покупателям более доступные модификации кроссовера Atlas Pro
10:25
Происшествия
Бастрыкин взял на контроль ход расследования дела о самоубийстве двух медсестер в Сургуте
10:24
Общество
«Не смотрите наверх» стал вторым среди самых просматриваемых проектов Netflix
10:21
Общество
Свыше 190 электронных жалоб на неубранный мусор поступило в Смольный за сутки
10:18
Происшествия
Депутат Серов: массовый расстрел лошадей в Алтайском крае произошел из-за мести
10:18
Политика
Спикер Госдумы Володин назвал США слоном в посудной лавке после переговоров в Женеве
10:17
Экономика
Эксперт Авунц: динамику цен на московские квартиры будет определять спрос
10:12
Общество
Накануне потепления петербуржцы атаковали Смольный жалобами на сосульки и наледь
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Вдова Михаила Зеленского удалила все фото после внезапной смерти мужа

Общество
Вдова Михаила Зеленского удалила все фото после внезапной смерти мужа
Global Look Press  /  Igor Primak

Москва, 12 января. Вдова телеведущего Михаила Зеленского Мила Рубинчик удалила все фотографии на своей странице в Instagram после внезапной смерти супруга.

Несмотря на то что раньше женщина регулярно публиковала кадры с любимым супругом, теперь ее аккаунт пуст — там нет ни одной фотографии. Она никак не комментирует смерть возлюбленного. На звонки и сообщения журналистов Рубинчик не отвечает, пишут «Дни.ру».

Зеленский вместе с супругой отправился в Доминикану на новогодние праздники. Внезапно ему стало плохо. Ведущего госпитализировали, но спасти его местным врачам не удалось. По предварительным данным, у мужчины был инсульт.

Вдова Михаила Зеленского удалила все фото после внезапной смерти мужа
Pr Scr instagram.com / @laksmila

Михаил Зеленский женился в третий раз в 2018 году. Его женой стала психолог Мила Рубинчик. Супруги обожали экзотические путешествия, пишет kp.ru. Вместе с третьей женой Зеленский отправился в новогодние праздники в Мексику в 2019 году.

Известного телеведущего не стало 11 января. Ему было 46 лет. Предпосылки к инсульту у него выявили еще десять лет назад.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Вдова Михаила Зеленского удалила все фото после внезапной смерти мужа
зеленский смерть рубинчик
Комментировать