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Путин обратился к сотрудникам прокуратуры по случаю 300-летия создания ведомства

Общество
Путин обратился к сотрудникам прокуратуры по случаю 300-летия создания ведомства
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 12 января. Президент России Владимир Путин обратился к сотрудникам органов прокуратуры и поздравил их с профессиональным праздником.

В день 300-летия создания прокуратуры российский лидер выразил уверенность, что ведомство продолжит достойно работать на благо народа страны. Ведомство играет ключевую роль в обеспечении прав и свобод граждан, а также в надзоре за исполнением законодательства, отметил Путин.

«Все прошедшие годы прокуратура выполняет высокую миссию – твердо отстаивает верховенство Закона, правовые устои государства и общества», — говорится в поздравлении.

Ранее сообщалось, что глава государства поздравил православных христиан с Рождеством. По словам Путина, этот праздник объединяет людей вокруг высоких духовных ценностей.

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