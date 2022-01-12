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Андрейченко оправдалась за слова Панкратова-Черного о ее гулящей натуре

Общество
Андрейченко оправдалась за слова Панкратова-Черного о ее гулящей натуре
Кадр из фильма «Мэри Поппинс, до свидания»

Москва, 12 января. Актриса Наталья Андрейченко резко высказалась о коллеге Александре Панкратове-Черном после его слов о загулах артистки. Своим мнением о нем она поделилась в эфире программы «Судьба человека».

Панкратов-Черный в эфире той же передачи ранее рассказал о гулящей натуре Андрейченко. По его словам, актриса сорвала съемки «Сибириады».

Андрейченко оправдалась за свое поведение. По ее словам, актер преувеличил, рассказывая историю о ее загулах. Знаменитость указала, что история, прозвучавшая из уст актера, частично неправдивая.

«Вот болтун. Вот неправда. Вот любит бла-бла-бла. Было дело. Ничего не могу сказать. Один раз после выпускного спектакля нашего во ВГИКе мы с курсом загуляли на Старом Арбате. Это правда. Найти меня не могли. Когда нашли, то я была в порядке», — указала 65-летния кинодива.

Она честно заявила, что всегда была хулиганкой. Тогда ей было неудобно только перед режиссером Андреем Кончаловским, который, по ее словам, большой мастер, пишет Teleprogramma.pro.

Актриса дважды была замужем, но браки оказались неудачными. Знаменитость, несмотря на провал семейной жизни, нашла счастье. Она встретила мужчину, от которого без ума. Артистка живет вместе с избранником в Мексике.

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кино панкратов-черный андрейченко
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