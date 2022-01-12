Альгис Микульскис рассказал о «казахстанском уроке» для России

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Казахстан устоял. Благодаря политической воле Касыма-Жомарта Токаева и мгновенной реакции стран — участниц ОДКБ. Однако урок, который преподали участники вооруженного мятежа, более чем красноречив. Обозреватель ФАН Альгис Микульскис в своем материале рассуждает о выводах, которые нужно сделать всем, кто не хочет разрушения России.

Вот уже почти десять дней, как события в Казахстане — тема №1 для России. О них пишут СМИ, их обсуждают в социальных сетях и на кухнях, политологи всех мастей наперебой анализируют их причины и последствия.

К сегодняшнему дню вооруженный мятеж, каковым без сомнения являлось все происходившее на улицах Алма-Аты и других городов республики, можно считать подавленным — казахстанская власть жесткими мерами и при поддержке контингента ОДКБ сохранила государство от развала, а значит, наступило время делать выводы.

Существует ли ненулевая вероятность подобных проявлений «уличного терроризма» в России? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо раз и навсегда уяснить: в России как минимум существуют желающие устроить цветную революцию. В 2011 году они уже предприняли одну попытку, выведя своих адептов на Болотную площадь. Переворот, правда, не удался, но и его вдохновители, за исключением одного, отбывающего сейчас срок, никуда не делись и продолжают свою разрушительную работу. Примеры? Да вот хотя бы доклад небезызвестного Леонида Гозмана «Россия после Путина. Первоочередные шаги новой власти», в феврале прошлого года опубликованный на сайте «Атлантического совета», признанного в России нежелательной организацией и в свое время обсуждавшийся в эфире «Вечера с Владимиром Соловьевым». Всего одной цитаты из этого опуса достаточно для понимания того, на что направлена деятельность его автора.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Приоритетом новой власти должно быть не сохранение территориальной целостности, а благополучие людей. Поэтому надо немедленно приступить к разработке процедур, которые, если сепаратистские устремления в каких-либо регионах будут разделяться большинством населения, позволят провести процесс отделения мирно, без нарушения прав граждан и по возможности закладывающим базу будущих добрососедских отношений отделившегося региона с РФ».

В принципе, этого достаточно для начала действия Ст. 280.1 УК РФ, однако юридические механизмы в отношении Гозмана почему-то так до сих пор и не запущены.

Предположить, что деятели, подобные вышеупомянутому, и дальше будут ограничиваться лишь громкими заявлениями о необходимости «перемен», достаточно сложно. Да, проблемы в России есть, стран без проблем в природе вообще не существует: и те, чья деятельность направлена на разрушение государства, спекулируя на теме этих проблем, рано или поздно могут перейти от слов к делам. Причем выдаваться эти «дела» будут именно за «стихийные протесты», якобы не имеющие никакого отношения к заранее спланированным акциям.

Так, какие же все-таки уроки необходимо усвоить, исходя из произошедшего в Казахстане? Российское общество в большинстве своем не склонно к радикализму, да и процент тех, кто живет по заветам несистемной оппозиции, невелик. Однако комплекс мер по купированию попыток раскачать протестно настроенных граждан, вероятно, стоит подвергнуть ревизии. Давать советы власти — дело неблагодарное, но, например, ужесточить наказание за организацию массовых беспорядков, думаю, не помешало бы. Равно как и за антигосударственную деятельность, которой, если называть вещи своими именами, занимаются всем известные одиозные персонажи.

Впрочем, сигнал, поданный алма-атинскими боевиками, в Москве услышали, и президент Владимир Путин, выступая на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заявил о том, что шансов у них нет.

«Принятые по линии ОДКБ меры ясно показали, что мы не позволим раскачивать ситуацию у себя дома и не дадим реализовать сценарий так называемых цветных революций», — констатировал российский лидер.

Федеральное агентство новостей / Global Look Press / t.me/shot_shot / Kazakh presidential website / Bai Xueqi / XinHua

Хотя, конечно, эти слова были обращены не столько к тем, кто грабил магазины и убивал казахстанских правоохранителей, сколько к тем, кто их направлял. И отрицать, что некие внешние силы играли в Казахстане решающую роль, по меньшей мере глупо. Ибо свидетельств иностранного следа в попытке государственного переворота хоть отбавляй. О чем и рассказал Касым-Жомарт Токаев на той же внеочередной сессии.

«Речь идет о попытке государственного переворота. Теперь уже очевидно, что все эти боевые действия координировались из одного центра, тщательно спланированная операция вступила в решающую фазу. Об этом свидетельствуют синхронные нападения на здания региональных властей, правоохранительных органов, следственные изоляторы, стратегические объекты, банки, телевышку и телеканалы. Захватывались аэропорты, перекрывались автомобильные и железные дороги, блокировалась работа скорой помощи и пожарных», — цитирует главу Казахстана агентство «Интерфакс».

А если у кого-то есть сомнения в том, что конечной целью всей этой череды попыток развалить соседние страны является сама Россия, — милости просим на сайт Rand Corporation, где опубликован вполне недвусмысленный план «Перенапряжения и разбалансировки…» Читаем и избавляемся, наконец, от розовых очков при взгляде на коллективный Запад.