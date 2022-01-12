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Звезда сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел скорбит в годовщину смерти матери

  /   Обновлено: 12 января 2022 10:03
Общество
Звезда сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел скорбит в годовщину смерти матери
Prt Scr youtube.com  /  Magazin Haberleri tv100

Анкара, 12 января. Звезда сериала «Постучись в мою дверь» и других турецких проектов Ханде Эрчел почтила память матери в годовщину ее смерти. Актриса призналась, что скучает по покойному члену семьи.

Мать Эрчел ушла из жизни в январе 2019 года после безуспешной борьбы с лейкемией. В третью годовщину смерти женщины актриса опубликовала на своей странице в Instagram пост, с помощью которого выразила скорбь. Звезда турецких сериалов выложила снимок, на котором она позирует вместе с матерью.

«Словно бабочка поцеловала меня в плечо. Я так скучаю, мамочка», — подписала фото Эрчел.

Друзья и коллеги знаменитости говорили, что она очень тяжело переживала смерть члена семьи. По словам оператора Онура Коча, связь артистки с матерью была очень сильной. Он добавил, что Эрчел только выглядит беззаботной, веселой и смелой, а внутри она чувствительный и ранимый человек.

«В моем окружении больше нет таких знакомых, кто так же тяжело, как Ханде переживает смерть родителей», — отмечал оператор.

Напомним, съемки сериала «Постучись в мою дверь» с Эрчел в главной роли завершились в августе прошлого года. Всего проект насчитывает 100 эпизодов.

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актриса эрчел постучись в мою дверь
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