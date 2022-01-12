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ВКС РФ эвакуировали из Казахстана 2095 россиян и иностранцев

Армия
ВКС РФ эвакуировали из Казахстана 2095 россиян и иностранцев
mil.ru  /  Министерство обороны Российской Федерации

Москва, 12 января. Минобороны РФ продолжает эвакуацию российских и иностранных граждан их Казахстана. Из республики на рейсах ВКС РФ вывезли уже 2095 человек.

Только за 11 января российские летчики доставили из Алма-Аты в Москву 376 граждан РФ.

«Всего самолетами военно-транспортной авиации ВКС России доставлено из Республики Казахстан в Россию 2 095 российских и иностранных граждан», — рассказали в Минобороны.

Проявленный пилотами ВКС РФ профессионализм при операции в Казахстане отдельно отметил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу. В рамках селекторного совещания министр поблагодарил летчиков за оперативность, проявленную при выполнении экстренных задач в республике.

Шойгу также подчеркнул, что миротворческая миссия ОДКБ в республике будет окончена в тот момент, когда произойдет «полная стабилизация обстановки». Об этом сообщает «Царьград».

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