ВКС РФ эвакуировали из Казахстана 2095 россиян и иностранцев

Москва, 12 января. Минобороны РФ продолжает эвакуацию российских и иностранных граждан их Казахстана. Из республики на рейсах ВКС РФ вывезли уже 2095 человек.

Только за 11 января российские летчики доставили из Алма-Аты в Москву 376 граждан РФ.

«Всего самолетами военно-транспортной авиации ВКС России доставлено из Республики Казахстан в Россию 2 095 российских и иностранных граждан», — рассказали в Минобороны.

Проявленный пилотами ВКС РФ профессионализм при операции в Казахстане отдельно отметил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу. В рамках селекторного совещания министр поблагодарил летчиков за оперативность, проявленную при выполнении экстренных задач в республике.

Шойгу также подчеркнул, что миротворческая миссия ОДКБ в республике будет окончена в тот момент, когда произойдет «полная стабилизация обстановки». Об этом сообщает «Царьград».