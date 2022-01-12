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Вице-адмирал Лиина: корабли Балтфлота РФ проведут свыше десяти дальних походов в 2022 году

Армия
Вице-адмирал Лиина: корабли Балтфлота РФ проведут свыше десяти дальних походов в 2022 году
Пресс-служба Балтийского флота

Балтийск, 12 января. Корабли Балтийского флота РФ в 2022 году должны более десяти раз выйти в дальние морские походы. Такое заявление сделал командующий Балтфлотом вице-адмирал Виктор Лиина.

По его словам, в этом году военнослужащим Балтийского флота предстоит выполнить масштабные задачи, в том числе походы в дальнюю морскую зону и участие в международных учениях.

Лиина указал, что усилия Балтфлота направлены на обеспечение военно-морских интересов России. Также он подчеркнул, что моряки будут продолжать выполнение задач, которые связаны с испытаниями строящихся и ремонтирующихся кораблей для ВМФ РФ.

Ранее сообщалось, что соединение Балтийского флота будет усилено истребителями Су-30СМ2. Кроме того, «Царьград» передавал, что Тихоокеанский флот РФ получит на вооружение ракетоносец проекта «Борей-А» «Генералиссимус Суворов».

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учения вмф рф балтийский флот
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