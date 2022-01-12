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Эксперты оценили ситуацию на рынке недвижимости в 2022 году

Экономика
Эксперты оценили ситуацию на рынке недвижимости в 2022 году
Невские Новости  /  Алина Шевцова

Москва, 12 января. Цены на недвижимость в 2022 году не будут снижаться из-за повышения ключевой ставки Центробанка, отсутствия долевого строительства, увеличения стоимости стройматериалов и замены мигрантов, работавших на стройках, россиянами, считают опрошенные Life.ru эксперты.

Эксперт BuyBuyHouse Марина Лашкевич считает, что жилье в крупных городах России может подорожать в пределах инфляции, а в столице — еще выше (на 2-3%). Коммерческий директор 3S Group Дмитрий Пичугин уверен, что стоимость новостроек в Москве может вырасти примерно на 15%. В небольших городах квартиры могут подешеветь из-за отъезда людей в мегаполисы.

Высокого спроса на недвижимость, как в 2020–2021 годах на фоне дешевой ипотеки, не ожидается. Предложение будет соответствовать уровню спроса на вторичном рынке жилья. Рост ипотечных ставок может на 20% сократить количество сделок с готовыми квартирами.

Эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский прогнозирует проседание рынка загородной недвижимости на 10–25%. Вероятно, снизится и зафиксируется стоимость загородных домов. Популярным вариантом приобретения домов за городом может стать ипотека под залог участка.

Увеличится число квартир, сдающихся в аренду. Это произойдет за счет квартир в новостройках, купленных в 2020–2021 годах на волне ажиотажного спроса, уточняет телеканал «Санкт-Петербург».

Спрос и предложение на рынке недвижимости Северной столицы способны вернуться к показателям 2019 года, говорил ранее гендиректор агентства недвижимости «Прайд Групп» Алексей Бондарев.

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