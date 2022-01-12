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Китайские акробаты исполнили традиционный новогодний танец на металлических сваях

Общество

«Танец льва» — один из традиционных в восточной культуре. Обычно исполнители, переодевшись в специальный костюм, выполняют движения из боевых искусств, находясь на земле, но акробаты из Гуанси решили усложнить себе задачу и станцевали на металлических сваях, расположенных над рекой.

«Танец льва» — это состояние души. Исполнять его над водой гораздо труднее, чем на ровной поверхности. Тут важно расслабиться, многие спортсмены впадают в панику при виде воды, так что главное — побороть страх и попробовать», — рассказал акробат Дэн Вэньхай.

30-летний китаец посвятил танцу две трети своей жизни. Вместе с напарником он довел мастерство координации до автоматизма. По словам акробата, чтобы выполнять подобные трюки, нужны регулярные тренировки. Лишь отточив все необходимые навыки и движения, танцоры уходят с твердой почвы.

«Но даже если мы упадем, глубина воды здесь около трех метров. Мы прекрасно плаваем, так что за нас не стоит беспокоиться», — заверил Дэн Вэньхай.

«Танец льва» часто исполняют на национальных праздниках и фестивалях в азиатских странах. Согласно поверьям, танец отпугивает злых духов и приносит удачу зрителю и самим исполнителям.

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китай культура экстрим танцы танец льва
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