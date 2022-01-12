Волонтеры спасли истощенного кота, привязанного веревкой в подъезде дома в Салехарде

Салехард, 12 января. Жительница города спасла кота от гибели. Сейчас он проходит лечение в ветеринарной клинике, а после ему будут искать хозяев.

Неизвестные подбросили в подъезд жилого дома взрослого кота. Чтобы он не убежал, злоумышленники привязали его веревкой за шею. Животное мучилось несколько дней от голода и жажды. Местная жительница заметила его, когда вернулась из отпуска. Она обратилась за помощью к зоозащитникам.

В настоящее время пушистого обследуют врачи ветеринарной клиники. Его уже назвали Барс, сейчас идет сбор денег на оплату услуг. Когда животное оправится, ему будут искать новых хозяев.

Сотрудники Минэкологии Московской области ранее спасли молодую косулю в Шаховской, на нее напали бродячие собаки, сообщало РИАМО. О нападении на животное сообщила жительница д. Фроловское. Хищники загнали жертву на территорию частного домовладения.