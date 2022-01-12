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Мордовская семья благодаря федеральной программе построила свой дом
Общество
Мордовская семья благодаря федеральной программе построила свой дом
pixabay.com  /  Schluesseldienst

Саранск, 12 января. Молодой многодетной мордовской семье удалось осуществить мечту о своем частном доме.

Иван и Елена, у которых трое детей, еще в 2020 году стали участниками федеральной программы «Обеспечение жильем молодых семей». В итоге они получили сертификат на более 1,2 миллиона рублей социальных выплат на строительство дома. Семья успела отметить новоселье буквально накануне Нового года, сообщают «Известия Мордовии».

По словам Елены, теперь у каждого ребенка есть своя комната, на втором этаже дома располагаются четыре спальни, есть большая гостиная.

Ранее ФАН сообщал о ходе реализации в Мордовии национального проекта «Жилье и городская среда» по расселению аварийных домов. В ближайшие два года планируется расселить 417 домов площадью в 87 тысяч квадратных метров. В итоге новое жилье получат более пяти тысяч человек.

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