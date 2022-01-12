Парламент Казахстана сообщил об отсутствии дочери Назарбаева на заседании

Нур-Султан, 12 января. Старшая дочь бывшего президента Казахстана и депутат нижней палаты парламента республики (мажилиса) Дарига Назарбаева отсутствовала на пленарном заседании 12 января, сообщили в пресс-службе законодательного органа.

Согласно полученным данным, Назарбаева пропустила заседания из-за болезни.

«На больничном она, как и другие ее коллеги, которых тоже нет на заседании», — сказала собеседница РИА Новости.

В Казахстане в начале 2022 года прошла волна протестов. Жители республики выступили против высоких цен на газ. После этого мирные демонстрации переросли в беспорядки. На фоне этого казахский лидер объявил, что сам возглавит Совет безопасности страны вместо бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Пресс-секретарь политика сообщил, что Назарбаев самостоятельно принял решение о передаче поста председателя Совета безопасности действующему главе государства, передает Радио Sputnik.

В сети ранее появилась информация, что экс-глава Казахстана и его дочери со своими семьями покинули республику.