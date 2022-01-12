Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 января 10:34
10:34
Политика
Депутат Госдумы Морозов предложил гражданам России отменить 100 законов
10:29
Происшествия
Водитель Land Rover специально заблокировал дорогу машине скорой с пенсионеркой в Туле
10:29
Экономика
Geely представит российским покупателям более доступные модификации кроссовера Atlas Pro
10:25
Происшествия
Бастрыкин взял на контроль ход расследования дела о самоубийстве двух медсестер в Сургуте
10:24
Общество
«Не смотрите наверх» стал вторым среди самых просматриваемых проектов Netflix
10:21
Общество
Свыше 190 электронных жалоб на неубранный мусор поступило в Смольный за сутки
10:18
Происшествия
Депутат Серов: массовый расстрел лошадей в Алтайском крае произошел из-за мести
10:18
Политика
Спикер Госдумы Володин назвал США слоном в посудной лавке после переговоров в Женеве
10:17
Экономика
Эксперт Авунц: динамику цен на московские квартиры будет определять спрос
10:12
Общество
Накануне потепления петербуржцы атаковали Смольный жалобами на сосульки и наледь
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Парламент Казахстана сообщил об отсутствии дочери Назарбаева на заседании

Политика
Парламент Казахстана сообщил об отсутствии дочери Назарбаева на заседании
wikipedia.org  /  Evstafiev / Общественное достояние

Нур-Султан, 12 января. Старшая дочь бывшего президента Казахстана и депутат нижней палаты парламента республики (мажилиса) Дарига Назарбаева отсутствовала на пленарном заседании 12 января, сообщили в пресс-службе законодательного органа.

Согласно полученным данным, Назарбаева пропустила заседания из-за болезни.

«На больничном она, как и другие ее коллеги, которых тоже нет на заседании», — сказала собеседница РИА Новости.

В Казахстане в начале 2022 года прошла волна протестов. Жители республики выступили против высоких цен на газ. После этого мирные демонстрации переросли в беспорядки. На фоне этого казахский лидер объявил, что сам возглавит Совет безопасности страны вместо бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Пресс-секретарь политика сообщил, что Назарбаев самостоятельно принял решение о передаче поста председателя Совета безопасности действующему главе государства, передает Радио Sputnik.

В сети ранее появилась информация, что экс-глава Казахстана и его дочери со своими семьями покинули республику.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Парламент Казахстана сообщил об отсутствии дочери Назарбаева на заседании
Казахстан назарбаев парламент дочь
Комментировать